innenriks

Teknisk utrekningsutval anslo i mars at prisstiginga ville bli på 1,5 prosent, men etter at koronapandemien har bremsa norsk økonomi, ligg anslaget no 0,3 prosentpoeng lågare.

Utvalet understrekar samtidig at det er stor uvisse i det nye anslaget.

– Uvissa er mellom anna knytt til utviklinga i kronekursen og energiprisane, og dessutan dei vidare konsekvensane av koronakrisa, skriv utvalet.