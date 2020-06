Telia og TV 2 usamde om skriftleg stadfesting om semje

innenriks

I ei pressemelding frå TV 2 torsdag kveld heiter det at det er «en uttalt ambisjon frå begge parter om å komme i mål i løpet av noen få måneder».

Same kveld etterlyser Telia skriftleg stadfesting frå TV 2 på at partane no er samde om å forlengje avtalen.

Skriftleg stadfesting

I ei pressemelding skriv Telia at dei førebels berre er orienterte om semja via pressa.

– Derfor hadde det vore fint om TV 2 òg stadfesta overfor oss i Telia at dei no har akseptert tilbodet vårt, heiter det i pressemeldinga.

Det stemmer ikkje at Telia ikkje er informerte, påpeikar organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 overfor NTB ved midnatt. Ho viser til ein e-post sendt frå forhandlingsleiaren i kanalen til Telia klokka 20 torsdag kveld

Der står det at TV 2 er villig til å akseptere Telias tilbod om «en forlengelse på samme priser og vilkår, uten at det er enighet om hvor lang forhandlingsperioden skal være».

– Vi stadfesta akkurat det same på SMS og e-post til Telia og Get, før vi sende ut pressemelding. Vi er samde med Telia og Get om pris, vilkåra og til og med å droppe kravet vårt om ein tidsfrist for forhandlinga, siger Willand.

Kan ikkje forhandle evig

Ho kan ikkje vise til nokon eksakte tal, men seier kanalen taper kvar dag så lenge konflikten går føre seg og meiner Telia sparer «store summer».

– Det einaste vi har understreka er at vi sjølvsagt ikkje bokstaveleg talt kan forhandle til evig tid. Sjå for deg at du skal forhandle om høgare lønn, men utan nokon frist. Sjefen kan då halde forhandlingane i gang i månader eller år, medan du jobbar vidare for same låge lønn. Det har vi i TV 2 sagt ja til no, slik at kundane skal komme ut av skvisen, seier Willand og legg til:

– Det er sjølvsagt ikkje mogleg å i tillegg garantere at vi ikkje seier opp, uansett om forhandlingane blir trenerte og tek 5, 10 eller 15 år – med same låge lønn.

Rammer ein million sjåarar

Rundt ein million TV-sjåarar har vore utan TV 2s kanalar sidan den gamle avtalen med Telias Get gjekk ut 31. mai.

Willand viser til at det begge partar har uttrykt tillit til at det ville bli gode forhandlingar vidare og ein felles ambisjon om å bli ferdig på få månader.

– Då bør og må Get-kundane få tilbake kanalane sine – og det burde skjedd allereie torsdag kveld, seier ho.

TV-kanalane som vart borte frå 1. juni på grunn av brotet i forhandlingane, var TV 2, TV 2 Zebra, TV 2 Nyhetskanalen, TV 2 Livsstil, TV 2 Sport 1 og 2, TV 2 Sport Premium, C More-kanalane og arkivet.