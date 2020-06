UP prioriterer 93 farlege vegstrekningar i sommar

innenriks

Rundt halvparten av alle UP-kontrollar vil skje på dei 93 strekningane, og dei fleste er riks- og europavegar, melder NRK.

Trygg trafikk fryktar ulykkessommar når dei aller fleste nordmennene skal feriere innanlands. Berre 11 prosent av norske vegar er riks- eller europavegar, men 30 prosent av dei alvorlege bilulykkene skjer nettopp der.

Med fleire nordmenn på innanlandsferie, trur UP på fleire bubilar og campingvogner i trafikkbildet, og mange køyrar slike køyretøy for første gong.

– Vi har dei siste vekene allereie hatt to bubilulykker her i Trøndelag. Vi ventar at den typen køyretøy blir meir involvert i ulykker, seier leiar Anders Sjøtrø i UP i Trøndelag.

