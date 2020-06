Utval spår lågare prisvekst – Fellesforbundet vil framleis forhandle om lønn

innenriks

– Mange er permitterte, mange er usikre og sju av ti av medlemmene våre er bekymra for framtida og jobben. Vi ser ingen element i dagens tal som gjer det mindre aktuelt å forhandle fram ei lønn å leve av og grunnleggjande tryggleik i arbeidslivet, seier Fellesforbundets leiar Jørn Eggum til NTB.

Teknisk utrekningsutval (TBU) anslo i mars at prisstiginga ville bli på 1,5 prosent, men etter at koronapandemien har bremsa norsk økonomi, ligg anslaget no 0,3 prosentpoeng lågare.

Eggum seier at dagens tal er viktige.

– Dei beskriv på ein veldig god måte den krevjande situasjonen landa no står midt i.

Stor uvisse

Lønnsoppgjeret vart sett på vent i mars då landet stengde ned på grunn av koronapandemien. 3. august skal forhandlingane etter planen starte opp igjen med partane i konkurranseutsett industri i det såkalla frontfagsoppgjeret

TBU, som blir leidd av SSB-direktør Geir Axelsen, legg i forkant av kvart lønnsoppgjer fram eit talgrunnlag som blir brukt som utgangspunkt i forhandlingane mellom partane.

– Koronakrisa har stor innverknad på den økonomiske utviklinga, gjennom endra etterspørsel og tilbod etter varer og tenester, og det bidreg til at vi no anslår ein lågare prisvekst enn det vi gjorde i mars, seier Axelsen

Axelsen understrekar at det er stor uvisse i det nye anslaget. Det har mellom anna samanheng med at utvalet er usikre på korleis kronekursen, energiprisane og dei vidare konsekvensane av koronakrisa vil bli.

– Korleis koronasituasjonen vil utvikle seg trekk i retning av meir uvisse. Samtidig gjer det at vi no veit at det har vore ei prisstigning på 1,1 prosent hittil i år, at vi har ein tryggleik på korleis årets fem første månader har vore, seier Axelsen.

Rekordlåge straumprisar

Prisane på straum har den siste tida vore rekordlåge. Det har òg påverka anslaget for prisveksten.

– At energiprisane har gått ned er den viktigaste enkeltårsaka til at vi justerer ned prisvekstanslaget, seier Axelsen.

I rapporten frå utvalet kjem det fram at 10 prosentpoeng høgare eller lågare prisstigning på straum kan endre den samla prisstiginga i Noreg med 0,4 prosentpoeng. Ei tilsvarande endring i oljeprisen kan gi ein samla påverknad på 0,1 prosentpoeng.

Axelsen presiserer likevel at koronautbrotet, med sine mange ringverknader, har aller størst tyding.

– Frontfagsmodellen blir sett på prøve

Øystein Dørum, sjeføkonomi i NHO og medlem i Teknisk utrekningsutval, seier at det kjem til å bli eit komplisert oppgjer.

– Det er til dels djup krise i næringslivet. Det same kan ikkje seiast om offentleg sektor, sjølv om mange kommunar har fått trongare økonomi. I tillegg har du enkeltgrupper av tilsette i det offentlege som har stått på, som sjukepleiarane, og som kanskje har forventningar om ei god utteljing. I sum vil frontfagsmodellen setjast på prøve, seier han.

Administrerande direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke viser til at anslaga til utvalet tilseier at dei fleste vil få like høg kjøpekraft som i fjor, sjølv utan nye lønnstillegg i år.

– Samla sett stigar årslønna i år like mykje som anslått vekst i konsumprisane. Samtidig gir rentenedgangen i år dei fleste meir å rutte med, seier han.

– Treng eigentleg å forhandle lønna ned

LO vedtok før koronautbrotet krav om auka kjøpekraft. Leiaren i fellesforbundet Jørn Eggum sa til NTB førre veke at han ikkje ser nokon grunn til å koronajustere krava.

Leiar av Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, sa til NTB torsdag denne veka at det er eit lite eksperiment å skulle gjennomføre lønnsforhandlingar i den krisesituasjonen Noreg og verda no er i.

– Bedriftene våre seier at dei eigentleg hadde trengt at lønna vart forhandla ned, sa Lier-Hansen.