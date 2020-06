Næringsdepartementet jobbar med tilskotsordning for pakkereisearrangørar

innenriks

Tilskotsordninga skal supplere den allereie etablerte låneordninga, opplyser næringsminister Iselin Nybø (V).

Tiltaka i ordninga har som formål å bidra til at forbrukarane får forskotbetalingane sine tilbake, og til at fleire pakkereisearrangørar overlever krisa og unngår konkurs, ifølgje Nybø.

Departementet arbeider med vilkåra for tilskotsordninga og for å få den godkjent av ESA. Budsjettet må vedtakast i Stortinget før pengar kan betalast ut, men søknader kan sendast inn no.

Gitt at ESA godkjenner tilskotsordninga, kan delar av lånesøknaden omgjerast til tilskotssøknad, og pakkereisearrangørane kan få eit tilbod om tilskot og eventuelt tilbod om lån på toppen av tilskotet.

Søknadsfristen for låneordninga blir førebels forlengd til 26. juni 2020.

Førre veke vart det klart at pakkereisearrangørar får 500 millionar kroner i støtte etter semje mellom regjeringa og Frp om revidert nasjonalbudsjett og nye koronatiltak.

(©NPK)