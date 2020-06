Shalala med smittevernet på Bjørn Eidsvåg-konsert

innenriks

– Dette er ikkje meteren. Dette er ikkje bra, seier justisminister Monica Mæland (H).

Ho får ei alvorleg mine når NTB viser henne bilete som utestaden Blå i Oslo sjølv la ut på Instagram under konserten med Bjørn Eidsvåg måndag denne veka.

I ein video frå konserten kan ein sjå ei rekkje personar i publikum sitje skulder mot skulder.

Mæland tek atterhald om at fotografi kan vere vanskelege å tolke. Men regelen om éin meters avstand på arrangement må overhaldast, åtvarar ho.

– Det er opp til arrangøren å sørgje for at det skjer.

Brot kan straffast

Det er paragrafen til koronaforskrifta 13 som er utgangspunktet.

Denne paragrafen gjer det klart at dei som er til stades på arrangement, inkludert konsertar, skal kunne halde minst éin meters avstand til andre som ikkje er i same husstand.

Folkehelseinstituttet har òg utarbeidd ein rettleiar for arrangement. Der kjem det fram at det må vere ein meter frå skulder til skulder der ein sit ved sida av kvarandre.

I alvorlege tilfelle kan brot på reglane i koronaforskrifta straffast med bøter.

God avstand mellom radene

Nils Brynildsen Sandegren, som er dagleg leiar ved Blå, seier at han føler bileta som er lagde ut på Instagram, ikkje nødvendigvis er representative for korleis situasjonen faktisk var.

Han viser til a t bileta er tekne bakfrå.

– Hadde ein teke eit tilsvarande bilde frå sida, så hadde ein sett at folk sat med god avstand mellom radene, forklarer Sandegren.

Blå-sjefen beskriv råda frå styresmaktene som varierande og dels forvirrande. Då konserten vart halden, var det ifølgje han ikkje klarert at meteren skulle målast skulder til skulder.

Blå har heller inga moglegheit til å sjekke kven som tilhøyrer same husstand, påpeikar han.

– Så vi må stole på at dei i publikum som kjem saman, eller ønskjer å stå eller sitje saman eller ved same bord, faktisk høyrer saman.

– Dette passar med dei beskjedane vi har fått frå kommunen.

Delte publikum inn i grupper

Blå gjennomførte dessutan ei rekkje andre tiltak for å tryggje mot koronasmitte.

Dei som deltok, vart delt inn i grupper basert på kven som hadde kjøpt billett saman. Ifølgje Sandegren vart det halde ein god meter mellom dei ulike gruppene.

Det var òg ein meter mellom kvar rad.

Blå avgrensa talet på publikummarar til 160 for at det ikkje skulle bli for tett, sjølv om det frå måndag av var tillate med opptil 200 deltakarar på konsertar og andre arrangement.

Ein e-post vart sendt ut til alle gjester før konserten. Der vart det informert om smittevernreglane, og personar med symptom vart bedne om å halde seg heime. Kontaktinfo til gjestene vart samla inn ved billettkjøp.

Det var dessutan servering ved stolane, og det føregjekk inga dansing eller mingling i lokalet.

Åtvarar mot å la meteren krympe

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) kom tidlegare denne veka med ei innstendig bønn til nordmenn om å hugse å halde avstand for å forhindre at koronaviruset byrjar å spreie seg igjen.

Ifølgje han kan det verke som om «meteren er blitt kortere» no som samfunnet har byrja å opne opp.

– Vi må minne kvarandre om meteren igjen, seier Høie.

Bjørn Eidsvåg sjølv har ikkje ønskt å uttale seg om saka.

(©NPK)