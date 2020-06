Auka pågang på grensa til Noreg

innenriks

– Det er ein stadig auke i trafikken fordi det blir fleire som er unnatekne frå regelverket som vart innført då pandemien starta, seier Merete Beck, seksjonsleiar for utlendingsseksjonen i Aust politidistrikt, til Dagbladet.

Politiet brukar mykje ressursar på grenseovergangen, og det blir gjennomført mange bortvisningar, hovudsakleg av svenske borgarar og borgarar frå Aust-Europa, ifølgje Beck.

Dei siste dagane har det vore ein nedgang i talet på bortvisningar, noko ho meiner har samanheng med lettelsar i regelverket.

– Frå 16. mars har det kvar veke vore ein auke i talet på bortvisningar heilt fram til veke 23. Då var det omtrent 220 bortvisningar på grenseovergangane på veg i Aust politidistrikt, fortel ho.

Framleis er talet på bortvisningar på eit høgt nivå. Førre veke vart det gjort 150 bortvisningar på grenseovergangane i Aust politidistrikt.

Også stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt ser ein auke i folk som vil inn i Noreg. Han varslar at dei vil ha mykje grensevakthald gjennom sommaren.

– Vi vil ha faste plassar ved nokre overgangar viss vi ser at trafikkbilete aukar. Vi er avhengig av at ein framleis er klar over kva ein gjer, og kvar ein reiser i sommar, seier han.

(©NPK)