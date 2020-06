CO2-prosjekt under lupa: Ekstern evaluering snart klar

innenriks

Etter det NTB kjenner til, er det venta at sluttrapporten frå evalueringa vil bli overlevert i byrjinga av neste veke.

Atkins og Oslo Economics har i den eksterne kvalitetssikringa fått i oppdrag å kontrollere kostnadsanslag, analysere uvissa og vurdere om prosjekta er samfunnsøkonomisk lønnsame.

Dei to konsulentselskapa har òg levert evalueringsrapportar i tidlegare fasar av planlegginga, og i 2016 var konklusjonen at prosjekta ikkje var samfunnsøkonomisk lønnsame. Atkins og Oslo Economics meinte derfor at regjeringa ikkje burde gå vidare med planane.

Men mykje har endra seg sidan, og i dag er mellom anna kvoteprisane vesentleg høgare.

Ideen har vore å fange CO2 frå eitt eller to industrianlegg i Noreg, frakte CO2-en med skip til Øygarden, for så å pumpe han ned til eit permanent lager under havbotnen på norsk sokkel. Dei to industrianlegga som har vore med i planlegginga, er Norcems sementfabrikk i Brevik i Porsgrunn og Fortums avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo.

Kostnaden for fangst og lagring av CO2, såkalla CCS, frå begge dei to anlegga har tidlegare vorte berekna til rundt 17 milliardar kroner, medan fangst og lagring av CO2 frå eitt av dei to anlegga vil koste rundt 11 milliardar kroner.

(©NPK)