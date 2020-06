Hydros bauksittproduksjon i Brasil stansa etter straumbrot

innenriks

I ei pressemelding opplyser Hydro at førebelse funn tyder på at delar av høgspentmastene har vorte fjerna, og at dette har forårsaka at mastene velta og førte til straumbrot.

– Skaden er i hovudsak på ei av mastene, så er det delar som er fjerna som har gjort at ho har vorte ustabil og falle over ende. Ho kan kanskje ha drege med seg i alle fall éi mast, seier pressekontakt Halvor Molland til E24.

Arbeidet med å reparere høgspentmastene har starta, og ein reknar med at straumen vil vere tilbake og produksjonen startar opp igjen om mellom to og tre veker.

Hydro samarbeider med lokale styresmakter for å finne årsaka til hendinga. Også i desember i fjor vart produksjonen mellombels stansa på grunn av at ei høgspentmast velta.

