Regjeringa vil fjerne momsfritaket for alternativ behandling

– Det er ingen grunn til at udokumenterte behandlingar skal få meirverdiavgiftsfritak. Det bidreg til å gi inntrykk av at dette er behandling som er godkjend og dokumentert, seier Høgres helsepolitiske talsperson Sveinung Stensland til NTB.

Forslaget blir sendt på høyring måndag, og ei lovendring vert fremja i samband med statsbudsjettet for neste år. Ei endring vil eventuelt tre i kraft frå 1. januar 2021.

Regjeringa vil fjerne koplinga mellom registrering i det frivillige registeret for utøvarar av alternativ behandling og avgiftsunntak.

– Frå no av vil berre avgiftsfritak gjelde helsetenester utført av autorisert helsepersonell. Alternative utøvarar er ikkje det, og det dei driv med, er ikkje dokumentert, seier Stensland.

Høgre-politikaren varslar at dette er byrjinga på ei større opprydding i alternativ-bransjen.

– Det kjem meir før eg gir meg. Denne bransjen har litt for lenge fått operere under same vilkår som ordinære helsetenester, seier han.

Det blir likevel ikkje foreslått avgiftsplikt når alternativ behandling inngår som ein integrert og samanhengande del av helsehjelp som blir ytt av autorisert helsepersonell utan særskilt vederlag, og der helsehjelpa blir heilt eller delvis finansiert av det offentlege.

