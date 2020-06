Statssekretær ved Statsministerens kontor sluttar

innenriks

Ho får avskjed i statsråd på Slottet tysdag, skriv Dagens Næringsliv.

– Den siste tida har det skjedd mange endringar i livet som gjer at eg må prioritere litt annleis. Eg skulle gjerne halde fram i det som er den beste jobben i verda, men no er tida inne for å gjere noko nytt, seier Ihle til avisa.

36-åringen starta i jobben ved Statsministerens kontor i april 2017. Då kom ho frå stillinga som strategisk rådgivar for partileiinga i Høgre. Ho har jobba i Høgre sidan 2006. Sidan 2010 har ho jobba tett på Erna Solberg.

(©NPK)