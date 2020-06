innenriks

Det er så langt halde 101 stortingsmøte og behandla 393 innstillingar frå komiteane. I førre sesjon vart det halde 96 møte og behandla 424 innstillingar.

– Det er verd å merke seg at Stortinget har handtert omtrent like mange saker som normalt, trass i den spesielle og krevjande våren. Stortinget har hegna om den viktige rolla som lovgivande organ, og partia fann saman i krisa slik at vi har klart å finne løysingar som krisa har kravd, seier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

