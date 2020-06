To kvinner henta ned frå Hellandshornet i Ålesund

innenriks

Politiet melde om redningsaksjonen klokka 23.32 søndag. Det hadde vorte tett tåke i området, og dei to kvinnene fekk problem med å finne vegen ned frå fjellet ved Brattvåg. Klokka 3.25 natt til måndag melder politiet i Møre og Romsdal at hjelpemannskapa har fått kvinnene ned i god behald, og takkar frivillige frå Røde Kors og Norske redningshundar for innsatsen.

Hellandshornet er i underkant av 882 meter høgt, og operasjonsleiar Leif Arne Mork opplyser til NTB at dei to kvinnene er i slutten av 20-åra og i 50-åra og var på rundt 700 meters høgd, der dei venta på bistand til dei vart funne i 2-tida, kalde, men ved godt mot.

(©NPK)