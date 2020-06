Usikkert når NIPT-testen blir tilgjengeleg

innenriks

Blodprøva NIPT, som gjer det mogleg å avlese moglege kromosomfeil som Downs syndrom tidleg i svangerskapet, blir tillaten i Noreg frå 1. juli gjennom bioteknologiforliket som vart vedteke av Stortinget 26. mai.

Men det er førebels ikkje klart når kvinner faktisk får moglegheit til å ta testen, skriv Vårt Land.

Helseminister Bent Høie (H) har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å greie ut korleis NIPT-test kan innførast i helsetenesta. I eit svar på eit skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) skriv Høie at direktoratet mellom anna skal kartleggje behov for helsepersonell, lokale, utstyr og dei økonomiske konsekvensane.

Frist 1. november

Direktoratet har fått frist til 1. november, og fram til dei nye ordningane er på plass, vil dei eksisterande retningslinjene for NIPT bli vidareførte.

Det private Aleris-konsernet tilbyr i dag NIPT-testen i Sverige, og administrerande direktør Anita Tunold i Aleris Helse seier at dei står klare til å gjere det same i Noreg.

– Vi står klare til å tilby NIPT-testen så snart som mogleg. Fagfolka våre kan lære av svenske kollegaer før vi set i gang, seier ho.

Både SV, Ap og Frp meiner det er unødvendig at kvinner må vente til etter 1. november med å få teke testen.

– NIPT i privat regi bør kunne bli tilboden før den datoen, seier Tuva Moflag i Ap.

Må skje raskt

Helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen i Frp viser til at Stortinget har vedteke at NIPT skal tillatast for alle gravide så fort som mogleg.

– At helseministeren ønskjer å greie ut kapasitet og økonomi knytt til det, er heilt ok, men eg understrekar at bestillinga frå oss i Stortinget er at dette skal innarbeidast i statsbudsjett for 2021, seier ho til NTB.

Ho forventar at å tillate NIPT i privat sektor skal skje raskt.

– Det einaste Høie skal fikse, er ei godkjenningsordning for private verksemder som ønskjer å levere tilbodet. Meir komplisert er det ikkje. Dei kraftige utgreiingane han snakkar om her, er fullstendig unødvendig, seier ho.

