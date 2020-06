innenriks

Saka vart behandla i PFU tysdag, skriv Journalisten.

I leiarartikkelen heiter det at «Peder Jensen er uten juridisk skyld i terrorangrepene 22. juli. Det er likevel et faktum at hans skriverier var viktig politisk ammunisjon for Anders Behring Breivik.»

– Avisa seier meir eller mindre rett ut at orda mine er skuld i drap, skriv Jensen i klaga.

PFU meiner likevel at avisa ikkje braut dei punkta i Ver varsam-plakaten som den var innklagd for.

