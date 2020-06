15.700 færre arbeidssøkjarar den siste veka

innenriks

– På dei siste fire vekene har talet arbeidssøkjarar registrerte hos Nav falle med over 66.000. Både talet på heilt og delvis ledige har gått ned, og dei siste to vekene har vi òg sett at færre melder seg som nye arbeidssøkjarar hos Nav, seier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

143.100 personar er registrerte som heilt ledige, ifølgje førebelse tal. Det utgjer 5,1 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoarbeidsløysa, som er summen av talet heilt ledige og arbeidssøkjarar på tiltak, var 154.500 personar, eller 5,5 prosent av arbeidsstyrken.

10,2 prosent

I tillegg var 134 500 personar registrerte som delvis arbeidsledige. Totalt var dermed 289 000 personar, eller 10,2 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkjarar hos Nav.

Rundt 59.200 av dei heilt ledige er permitterte. Det same gjeld 99.400 av dei delvis ledige. Det er dermed 13.500 færre permitterte enn førre veke.

Dei aller fleste yrkesgruppene har hatt ein nedgang i talet på heilt ledige den siste veka. Unntaket var undervisning og barne- og ungdomsarbeid, som hadde ein liten auke.

Størst i transport og reiseliv

Nedgangen var størst innan reiseliv og transport, og dessutan inne tenesteyrke og anna arbeid.

Arbeidsløysa er framleis høgast innan reiseliv og transport, der 13,2 prosent av arbeidsstyrken er registrert som heilt ledige hos Nav. Deretter følgjer kontorarbeid med 7,4 prosent.

Arbeidsløysa er høgast i Oslo, der 6,8 prosent av arbeidsstyrken er registrert som heilt ledige. Nordland har lågast arbeidsløyse med 3,6 prosent.