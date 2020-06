30 skogområde verna av regjeringa

innenriks

– Vern av skog er særs viktig for å ta vare på norsk naturmangfald. I skogen har vi over 1.100 trua artar, og 13 trua naturtypar. Hundrevis av insektarter, sopparter og enkelte fuglar er avhengige av død ved og gamal skog. Vi skal derfor verne dei viktigaste skogareala for å betre forholda for dei trua artene og naturtypane, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Blant områda som er verna, er Veteren naturreservat i Flå kommune, Korpen og Sagkollen naturreservat i Larvik kommune og Linddalsfjellet og Sydalen naturreservat i Evje og Hornnes i Agder.

Totalt er rundt 5 prosent av all skog og 3,8 prosent av den produktive skogen i Noreg no verna.

(©NPK)