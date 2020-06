Astrup håpar at offentleg sektor kan lære noko frå koronakrisa

innenriks

− Vi har lenge snakka om behovet for meir innovasjon. Innovasjon kan gi oss betre tenester, ein enklare kvardag og frigjere ressursar som vi kan bruke på andre område. Dei siste månadene har vi vore gjennom ei krise der dei fleste av oss har sett verdien av å finne nye, innovative løysingar, seier Astrup i ei pressemelding.

Han seier at han er imponert over korleis kommunar og andre offentlege verksemder på rekordtid har omstilt seg gjennom koronakrisa.

Mange nordmenn har dei siste månadene måtta utføre arbeidsoppgåvene sine på digitale plattformer som følgje av heimekontor og andre koronatiltak. Astrup seier at han håpar at offentleg sektor kan lære noko av dette.

Tysdag legg han fram den første stortingsmeldinga om innovasjon i offentleg sektor. Den lanserer ei rekkje politiske grep som skal bidra til auka innovasjon, mellom anna at det blir lagt til rette for at offentleg sektor utnyttar moglegheitene digitalisering og ny teknologi gir for innovasjon.

I tillegg vil Astrup gjere data og forsking meir tilgjengeleg, og også oppmode til auka samarbeid mellom offentleg sektor og forskingsmiljø om utvikling og spreiing av innovasjon.

– For å møte utfordringane må vi tenkje nytt og vere opne for å løyse oppgåvene på nye måtar, seier han.

