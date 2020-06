Fleire borreliatilfelle registrerte i dei fem første månadene i år

innenriks

Dei førebelse tala frå Meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS) ved Folkehelseinstituttet viser 89 tilfelle av den flåttborne sjukdommen Lyme borreliose, også kalla berre borrelia, i perioden frå januar til og med mai månad.

– Dette er berre førebelse tal som ikkje er kvalitetssikra enno, men det kan tyde på ein oppgang for desse månadene, seier epidemiolog og seniorrådgivar Solveig Jore ved FHI til NTB.

Ein må tilbake til 1993 for å finne fleire registrerte tilfelle enn i dei fem første månadene i år, med 90. Men talet er ikkje samanliknbart sidan alle borreliatilfelle i perioden 1993 til 1995 var meldingspliktige. Sidan den gong har berre meir alvorlege tilfelle, såkalla disseminert borreliose, vorte registrerte.

I fjor var det registrert 65 alvorlege tilfelle av sjukdommen mellom januar og mai, medan det i 2016 og 2017 var høvesvis 82 og 81 tilfelle i perioden.

0,5 til 3 prosent borreliose-risiko

Av dei registrerte borreliosetilfella til og med mai i år, er flest registrerte i Agder (21), føre Vestland (19), Vestfold og Telemark (8) og Rogaland (7). Færrast tilfelle er registrerte i Nordland med null, følgd av Troms og Finnmark (1) og Innlandet (3).

I 2019 vart det totalt registrert 488 alvorlege borreliosetilfelle. Det er ein auke på 50 frå det førre rekordåret 2017 (438). Det er òg ein klar auke frå 2018 då det vart registrert 421 tilfelle.

Borreliose blir forårsaka av bakterien Borrelia burgdorferi og smittar ved at spyttet til flåtten kjem inn under huda.

Sidan ikkje alle som får flåttbit blir registrerte, er det vanskeleg å berekne delen av dei med flåttbit som får alvorlege flåttsjukdommar, forklarer Jore ved FHI.

– Men studiar frå Europa viser at det er rundt 0,5 til 3 prosent risiko for å få Lyme borreliose etter eitt flåttbit. Borrelia-bakterien er den som er mest utbreidd i flåtten, seier ho.

Større utbreiing

Det er ingen gode vitskaplege undersøkingar om korleis flåttbestanden varierer frå år til år, ifølgje Jore. Derfor er det vanskeleg å slå fast om det er meir eller mindre flått i år enn tidlegare år.

Men det Jore kan seie med sikkerheit er at flåtten no er lenger nord, høgare til fjells og meir i innlandet enn på 80-talet.

– Endra utbreiing ser ein òg når det gjeld Lyme borreliose. No blir det meldt om borreliose-tilfelle med smittestad frå Vesterålen, og det er ei tydeleg endring frå 80-talet, seier ho.

Flåttsenteret: Ikkje mindre flått i år

Nasjonalt kompetansesenter for flåttborne sjukdommar, ofte kalla Flåttsenteret, får førespurnader frå folk som har fått flåttbit, spørsmål rundt flåttborne sjukdommar og vaksinasjon, i tillegg til spørsmål om diagnostikk og behandling frå helsepersonell.

Yvonne Kerlefsen ved Flåttsenteret seier til NTB at det er vanskeleg å seie med sikkerheit, men at førespurnadene til senteret tyder på at det ikkje er mindre flått i år enn i fjor.

– Det er vanskeleg å seie om det er mykje flått i år sidan det ikkje er nokon som går ut og tel, men det har komme fleire førespurnader frå folk som har fått 100 flått på seg og 300 flått på hunden. Eg har inntrykk av at det er meir enn i fjor, men det er vanskeleg å slå fast, seier ho.

Mange nordmenn planlegg ferie i eige land i sommar. For å unngå flåttbit rår ekspertane mellom anna folk til å bruke langbukser og dekke til anklane i område med mykje flått, smørje myggmiddel som inneheld DEET eller Icaridin på kleda, og dei oppmodar folk til å bruke stiar i staden for å gå i høgt gras, lyng og kratt i flåttområde.

Fakta om borreliose

* Borreliainfeksjon er den vanlegaste vektoroverførte sjukdommen i Europa og den vanlegaste flåttborne sjukdommen i Noreg. Sjukdommen kallast òg Lymes sjukdom eller Lyme borreliose.

* Borreliose blir forårsaka av ei gruppe bakteriar som heiter Borrelia-bakteriar, som kan smitte både dyr og menneske. Sjukdommen smittar gjennom flåttbit.

* I Noreg er det spesielt i kystområda i Østfold og nordover heilt opp til Helgeland at ein finn skogflått, men av og til blir det rapporterte om funn av skogflått lenger nord og i innlandet. Ofte kjem slike flått med «transportdyr» som fugl, elg eller rådyr.

* Førekomsten av borrelia i skogflått kan variere veldig frå stad til stad, og det er funne smitte i alt frå 1–2 prosent til over 60 prosent av flått. Førekomsten er spesielt høg langs Sørlandskysten og i Brønnøysund.

* I 2019 vart det registrert 488 tilfelle av disseminert borreliose til MSIS. Med disseminert sjukdom blir meint tilfelle der bakterien har spreidd seg til organ i kroppen (til dømes nevroborreliose, borrelia artritt). Hudutslettet Erytema migrans blir rekna som ein lokal infeksjon og er ikkje meldepliktig.

* Det vanlegaste og ofte einaste symptomet på ein borreliose er eit raudleg utslett som veks utover bitstaden. Omtrent 90 prosent av dei som får borreliose, får berre Erytema migrans. Utslettet er vanlegvis større enn 5 cm og kan oppstå 3–30 dagar etter eit flåttbit.

* Den vanlegaste forma for disseminert borreliose i Noreg og Europa er nevroborreliose. Ved nevroborreliose har bakterien spreidd seg til nervesystemet. Den vanlegaste forma for nevroborreliose kallast Bannwart syndrom, som er ein betennelse i hjernehinner og nerverøtter og kan gi betydelege smerter i nakken eller ryggen.

Kjelde: Flåttsenteret/Folkehelseinstituttet

Fakta om registrerte koronatilfelle per fylke

Oversikt over mengd registrerte koronasmitta per fylke, basert på tal frå Meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS) måndag 22. juni klokka 15.

* Oslo: 2.823 (2.809)

* Viken: 2.376 (2.373)

* Vestland: 886 (885)

* Trøndelag: 536 (535)

* Innlandet: 514 (513)

* Rogaland: 442 (uforandra)

* Agder: 346 (uforandra)

* Vestfold og Telemark: 296 (293)

* Troms og Finnmark: 253 (uforandra)

* Møre og Romsdal: 148 (uforandra)

* Nordland: 125 (124)

Kjelde: MSIS

(©NPK)