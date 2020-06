Leivningane etter Christer Fretheim Flem funne i Sogndal

innenriks

– Det er framleis ingen haldepunkt for at dødsfallet hende som følgje av ei straffbar handling. Saka vil no bli avslutta, skriv lensmann Magne Straumstein i Sogn i ei pressemelding.

Leivningane vart funne 3. juni i eit uframkomeleg terreng der folk vanlegvis ikkje ferdast.

Flem var på tur med tilsette frå Melås Helse AS då han forsvann 9. mai 2016.

Melås Helse vart i 2018 gitt ei bot på 600.000 kroner for ikkje å ha passa godt nok på 37-åringen. Det private selskapet fekk 9,2 millionar kroner i året for å gi 37-åringen forsvarlege helsetenester. To tilsette skulle til kvar tid passe på han på grunn av spesielle behov.

