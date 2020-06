Medisinmiks lovande i kampen mot covid-19

innenriks

Over 9,2 millionar menneske er smitta av koronaviruset etter at det braut ut. Fleire enn 470.000 er døde. Førebels finst ingen vaksine eller kur, men leitinga etter ein vaksine fortset.

No har eit forskarteam frå Noreg og Estland identifisert seks eksisterande medisinar som verkar mot sjukdommen i laboratorietestar, skriv forskriftstidsskriftet Gemini.

Dette er medisinar som verkar mot fleire virus samtidig, og som også er gjennomtesta tidlegare, slik at ein veit at dei er trygge å bruke for menneske.

To av dei seks medisinane viste seg å ha ein endå sterkare verknad når dei vart kombinerte med kvarandre, i alle fall i cellekulturar, skriv tidsskriftet.

Men ikkje alle funn teamet har gjort er like positive. Dei har òg funne ut at eit anna behandlingsalternativ kanskje ikkje verkar.

Å bruke blodplasma frå pasientar som er vorte friske frå covid-19 for å behandle dei alvorleg sjuke pasientane, verkar kanskje berre om plasmaet er teke rett etter at donoren vart frisk.

– Om plasmaet blir teke to månader etter at donoren fekk diagnosen, og så blir overført til ein sjuk pasient, verkar det kanskje ikkje, seier førsteamanuensis Svein Arne Nordbø ved Institutt for klinisk og molekylær medisin.

