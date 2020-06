Polititilsette skal få rett på erstatning for skadar under trening

innenriks

Fleire polititilsette har opplevd å få skadar under trening som ikkje er vorte godkjend som yrkesskade etter dagens regelverk.

– Med dette forslaget ønskjer vi å redusere uvisse både for polititilsette som treng operativ trening for å kunne utføre oppgåvene sine, og for etaten som skal leggje til rette for nødvendig og mest mogleg realistisk øving for å handtere samfunnsoppdraget til politiet, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Forslaget vart tysdag sendt på høyring, med frist 1. oktober.

