Reglane for utanlandske barneekteskap skal tydeleggjerast

innenriks

Ekteskap med barn er ikkje tillate i Noreg, men er lovleg i enkelte andre land. Regjeringa ønskjer derfor å innføre ein klar hovudregel om at slike ekteskap mellom partar som er under 18 år, ikkje skal godkjennast her i landet.

Tidlegare gjaldt denne hovudregelen berre for norske statsborgarar, eller dei som budde i Noreg fast då dei gifta seg i utlandet.

Det blir foreslått to unntak frå 18-årsgrensa. Departementet foreslår at ekteskap kan anerkjennast dersom partane er over 18 år når ekteskapet skal godkjennast, at partane var minst 16 år då dei gifta seg, og at den eller dei som var mindreårig, ønskjer ekteskapet anerkjent.

Det kan òg bli gitt unntak der det er sterke grunnar til dette.

