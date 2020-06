Sp saknar at regjeringa tek ansvar for nærpolitireforma

innenriks

– Viss nærpolitireforma hadde vore ei merkevare, hadde regjeringa vorte saksøkt for villeiande marknadsføring, seier justispolitisk talsperson Emilie Enger Mehl i Sp til NTB.

Ho opplever at justisministeren og statsministeren, som tysdag la fram politimeldinga, ikkje har teke innover seg funn om auke i responstid og lågare tillit til politiet i enkelte miljø.

– I staden for å gå inn for å styrkje alle dei attverande lensmannskontora, opnar regjeringa for å leggje ned endå fleire ved å opne for fleire mobile løysingar, seier Enger Mehl.

I meldinga går regjeringa inn for å styrkje dei geografiske driftseiningane i politidistrikta, som har ansvar for lensmannskontor og politi. Men dette er ikkje Sp-politikaren nøgd med.

– Dei geografiske driftseiningane er store, og dette tyder ikkje at lensmannskontora får pengane.

(©NPK)