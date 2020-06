Stordalens hotellkjede har sikra seg koronafinansiering

innenriks

Administrerande direktør Torgeir Silseth i Nordic Choice Hotels bekreftar overfor Dagens Næringsliv at hotellkjeda har fått på plass finansiering som sikrar drifta av hotellkjeda gjennom og ut av koronakrisa.

– Eg kan ikkje gå i detaljar, men ja, det er i prinsippet riktig. Vi har skaffa oss kapital i systemet, mellom anna eksternt, for å komme oss gjennom dette, seier han.

DNB, som er Stordalens banksamband, har gitt selskapet lån.

Konkurrenten Scandic har nyleg henta rundt tre milliardar kroner i lån og eigenkapital. Silseth vil ikkje ut med kor mykje pengar dei har henta, men Nordic Choice har noko færre hotell enn Scandic.

– Du får ikkje noko tal, men vi og Scandic er ganske like i strukturen. Vi omsette for cirka 13 milliardar kroner i 2019 og Scandic for 19 milliardar. Kapitalbehovet er dermed tilsvarande mindre for oss, seier Silseth.

Han reknar med at selskapet ikkje vil byrje å tene pengar igjen før i 2022.

(©NPK)