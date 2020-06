Troms og Finnmark søkjer om deling

innenriks

– Det har vore ein krevjande prosess for alle regionane å finne forma si. Regionreforma tredde i kraft 1. januar, og eg synest innbyggjarane fortener at ein no får ro til å levere gode tenester, seier kommunalminister Nikolai Astrup (H) i ein kommentar til NRK.

Motstanden mot samanslåing har vore og er stor, både i Troms og Finnmark. Partia som har fleirtal i fylkestinget, Arbeidarpartiet, Senterpartiet og SV, gjekk alle til val på å oppheve samanslåinga.

– Plikta vår er å stå for politikken vi har lagt til grunn, elles vil vi jo rett og slett lure veljarane. Det er ingen tente med at vi gjer, seier fylkesrådsleiar Bjørn Inge Mo (Ap) frå Kåfjord i tidlegare Troms fylke.

Fylkespolitikar og nestleiar i SV, Kirsti Bergstø frå Nesseby i tidlegare Finnmark fylke, meiner dette er ein nødvendig augneblink.

– Det er gode grunnar til at Troms og Finnmark skal ha eit godt samarbeid, men det er forskjell på å vere gode naboar og ei tvangssamanslått eining, seier ho.

