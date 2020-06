Intern rapport: Fleire tilfelle av seksuell trakassering i Vest politidistrikt

innenriks

Det opplyser Vest politidistrikt i ei pressemelding onsdag.

Ifølgje granskinga er det avslørt fleire tilfelle av seksuell trakassering eller manglande rolleforståing som leiar.

I årets medarbeidarundersøking svara 1,6 prosent av dei tilsette at dei har vore utsette for uønskt seksuell merksemd dei siste 12 månadene. Av desse sa 4 av 5 at dei ikkje har sagt ifrå, står det i meldinga.

«Sakene involverer åtte menn, og sju er i ulike leiarposisjonar».

– Det største problemet vårt er at for få tør å seie ifrå når dei blir utsette for negative opplevingar. Dette skal vi endre, seier politimeister Kaare Songstad.

Tør ikkje seie frå

Den interne undersøkingsgruppa har sidan april jobba på fulltid etter påstandar om ukultur og tilfelle av seksuell trakassering i politidistriktet. I alt er 62 personar intervjua.

– Dei aller fleste som vart intervjua, har ikkje opplevd noko innanfor kategorien seksuell trakassering. Men rapporten slår fast at vi har utfordringar i Vest politidistrikt. Vi har fått informasjon om enkeltsaker som no blir følgde opp. Og så har vi garantert hendingar vi ikkje veit om fordi vi har ein kultur som gjer at enkelte ikkje tør å seie ifrå. Her krev vi endring, seier Songstad.

Rapporten i undersøkingsgruppa vart overlevert politimeisteren 11. juni. Den inneheld elleve konkrete tilrådingar for arbeidet med ukultur og seksuell trakassering.

Rykte

Politiet opplyser at gjennom samtalar med tilsette får undersøkingsgruppa skildre tidvis lukka prosessar og at tilsynelatande grunnlause avgjerder fører til rykte, uvisse og frykt for å stikke seg fram negativt.

– Blir ein utsett for negative opplevingar som seksuell trakassering, vel mange å bli verande tause, står det i pressemeldinga.

– Openheit om og oppfølging av rapporten er det viktigaste eg gjer no. Det skal ikkje vere tvil om at eg meiner alvor når eg seier det er nulltoleranse for seksuell trakassering i Vest politidistrikt. Derfor vel eg å gå ope ut med funna som har kome fram, seier politimeisteren.

Tidlegare i år skreiv fleire medium om ukultur i Vest politidistrikt etter at to forskarar som hadde intervjua tilsette i politidistriktet, fortalde om uheldig kultur knytt til dei operative miljøa.

