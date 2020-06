Kystverket skal omorganiserast

innenriks

Kystverket er i dag organisert i fem regionkontor i Arendal, Haugesund, Ålesund, Kabelvåg og Honningsvåg. Desse driv i dag med alle dei ulike oppgåvene som Kystverket har ansvar for.

Omorganiseringa inneber at Kystverket skal gå frå å vere delt inn i regionkontor til å vere organisert etter funksjonar. Alle kontor vil bli vidareførte, men få ansvar for kvar sin hovudfunksjon.

Arbeidet til Kystverket blir no delt inn i fire verksemdsområde: Transport, hamn og farlei; Navigasjonsteknologi og tenester; Miljøberedskap og Lostenesta.

– Eg kjenner meg trygg på at den nye organisasjonsmodellen vil leggje til rette for at dei tilsette i Kystverket kan vidareføre det gode arbeidet sitt med å leggje til rette for effektiv, sikker og miljøvenleg sjøtransport. Kystverket er òg viktig for kystsamfunna våre. Det er derfor viktig å halde oppe fysisk nærvær i heile landet slik vi no gjer med å behalde verksemd på alle stadene Kystverket i dag har regionkontor, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Leiinga av alle dei fire verksemdsområda vil bli samla i Ålesund saman med kystdirektøren.

(©NPK)