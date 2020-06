Lokal gassalarm utløyst på Herøya i Porsgrunn

innenriks

I ei avsluttande melding frå Herøya Industripark (HIP) klokka 5.14 onsdag opplyser Sverre Gotaas ved redningsstaben ved HIP at Yara rutinemessig vil setje i verk gransking av hendinga.

Det er ukjent kva som er årsaka til lekkasjen

Ifølgje han er lekkasjen i ammoniakkfabrikken i bygg 176 på anlegget under kontroll, faren er over, ingen personskadar er melde, alt innsatspersonell er dimittert, og fabrikken er i full drift.

Søraust politidistrikt melde om lekkasjen klokka 4.14 natt til onsdag. Alarmen skal ha gått rett før klokka 4. Brannvesenet rykte ut og Porsgrunn kommune opplyste at det var sett i verk full industrivernutrykking i samband med hendinga. Fordi lekkasjen var synleg i området, der alarmen vart høyrd, ringde folk politiet og var bekymra.

– Det skal vere ein salpetersyrelekkasje, ein gasslekkasje, og han skal vere stoppa. Det er ulike typar alarmar, og dette var ein såkalla lokal alarm, seier operasjonsleiar Marianne Mørch til NTB.

– Det er den minst alvorlege, for å seie det sånn. Dei som bur der, kjenner til dei ulike typane. Vi har gitt folk beskjed om å halde vindauge og dører lukka, for å vere på den sikre sida, men det er ikkje behov for noko evakuering, og ingen er skadde, seier operasjonsleiaren.

