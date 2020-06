Motstand mot tiggareglar på høyring i Trondheim

innenriks

Det er samanslåing med Klæbu som gjer det nødvendig for Trondheim å vedta nye lokale forskrifter om politivedtekter for den nye kommunen, inkludert reglar for tigging, melder Adresseavisen. Etter høyring om tre forslag, skal eitt forslag vere vedteke innan 1. januar.

Julie Indstad Hole (Ap) har ifølgje avisa støtte frå alle parti, unnateke Frp, då ho gav saka ei ny vending i eit innlegg.

– Lausgjengarlova frå 1907 var ei skammeleg lov som Noreg oppheva for over 15 år sidan. Å gjeninnføre dette er å gå baklengs inn i framtida. Derfor ber eg om at dette spesifikt skal høyrast no når vi sender politivedtektene ut på høyring. Treng vi verkeleg ein eigen «tiggeparagraf» i Trondheim der målet anten er å forby eller å gjere det vanskelegast mogleg å vere fattig? Eg meiner nei, seier Hole.

Kommunedirektøren har lagt ut tre alternativ, der det første er eit forbod mot tigging, det andre er at tigging blir tillate ved meldeplikt til politiet, som kan stille vilkår, til dømes om tid og stad, og det tredje alternativet er meldeplikt, med tillegg om at tigging/pengeinnsamling ikkje er tillate på eller ved kollektivhaldeplassar og kollektivtransport.

(©NPK)