Regjeringa har utbetalt over 18 korona-milliardar til arbeidstakarar

– Då blir sjukepengar og omsorgspengar for barn haldne utanfor, sa arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) på pressekonferansen til regjeringa om koronasituasjonen onsdag.

I tillegg har nær 20.000 frilansarar og sjølvstendig næringsdrivande fått utbetalingar på til saman 568 millionar.

Ferske tal viser òg at 326.600 arbeidstakarar no har fått utbetalt lønnskompensasjon for dag 3 til 20 av permisjonen.

– Dette er altså ikkje dagpengar, men ei ny ordning. Alle permitterte har rett til lønnskompensasjon, uavhengig om dei har rett til dagpengar. Det har teke tid å få denne siste ordninga på plass, men som vi har lova: Pengane kjem, sa Isaksen.

Totalt er det utbetalt 6,6 milliardar kroner i lønnskompensasjon etter at ordninga kom på plass i juni.

