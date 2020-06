Regjeringa vil ha reglar om kor lenge ein landbrukseigedom kan bli verande i dødsbu

innenriks

Justis- og beredskapsdepartementet sende onsdag forslag til forskrifter til ny arvelov og forslag til endringar i ny arvelov på høyring. Forslaget inneheld reglar om kor lenge ein landbrukseigedom kan bli verande i eit dødsbu, skriv departementet i ei pressemelding.

– Når ein eigedom blir liggjande lenge i eit dødsbu, aukar risikoen for at eigedommen ikkje er i aktiv bruk, og at ressursane ikkje blir utnytta. Dette er uheldig. Eg er glad for at spørsmålet no er greidd ut slik at vi kan ta stilling til kva som bør gjerast med landbrukseigedommar som ligg i dødsbu over lang tid, seier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

I 2018 var det cirka 4.000 eigedommar som låg i eit dødsbu, og ein del av desse eigedommane hadde då lege i dødsbu i meir enn ti år.

Frist for å sende inn høyringssvar er 15. august.

