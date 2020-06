Representasjonsbustaden til regjeringa drapert i regnbogeflagg

innenriks

Onsdag vart representasjonsbustaden i Parkveien dekorert med regnbogeflagget.

– Oslo Pride er eit viktig arrangement også i år når feiringa er annleis. Regnbogeflagget er eit viktig symbol på openheit, inkludering og kjærleik. Dette er verdiar eg er glad for å løfte fram på vegner av regjeringa, seier kulturminister Abid Raja (V).

Organisasjonen Salam, som arbeider for inkluderande og trygt miljø for skeive med muslimsk bakgrunn, var særskilt inviterte. Raja overraska dei med ei kunngjering om at organisasjonen blir støtta med 500.000 kroner ekstraordinært frå Kulturdepartementet, slik at dei kan sikre verksemda si i 2020.

Representantar frå organisasjonane FRI, Oslo Pride, Skeiv ungdom og Skeiv Verden var òg til stades, og markeringa vart opna til tonar frå Oslo fagottkor.

(©NPK)