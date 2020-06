SSB: Arbeidsløysa steig til 5,2 prosent i mai

innenriks

I same periode gjekk talet på sysselsette ned med 55 000, viser dei siste tala frå Arbeidskraftundersøkinga (AKU) til Statistisk sentralbyrå (SSB). Arbeidsløysenivået i mai var ein god del høgare enn det var i februar og auken er godt utanfor feilmarginen for arbeidsløyse for reine månadstal.

Rett over 147.000 personar – tilsvarande 5,2 prosent av arbeidsstyrken, var arbeidslause ved utgangen av mai, viser dei sesongjusterte tala. Tal frå Nav viser at talet på arbeidslause og personar på tiltak fall kraftig, med rundt 100.000 personar frå toppnivået i mars til 198.000 ved utgangen av mai.

I AKU blir permitterte rekna som sysselsette, ikkje som arbeidslause, i dei tre første månadene av permisjonen. Frå februar til mai fall talet i denne kategorien med 129.000.

Utan alle reiserestriksjonane i påska ville nedgangen i utførte vekeverk frå januar til april vore ein god del høgare. Reiserestriksjonane i påska førte til at ein større del av sysselsette som ikkje var permitterte, var på jobb i heile eller delar av påskeveka enn det som er vanleg, skriv SSB.

(©NPK)