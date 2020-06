Svak auke i talet på nye koronasmitta førre veke

innenriks

Det kjem fram av vekerapporten for veke 25 frå Folkehelseinstituttet.

– Epidemien er ikkje over. Vi har bede kommunelegane i landet om å vere årvakne for lokal oppblussing, seier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Smittetilfella førre veke vart registrerte i 26 av kommunane i landet. Dei aller fleste kommunane, 330 stykke, rapporterte ikkje om nye smittetilfelle førre veke.

Av dei nye smittetilfella dei siste to vekene er det flest, 43 prosent, som oppgir at anteken smittestad er i private husstandar eller private arrangement. For 12 prosent er jobb eller universitet oppgitt som anteken smittestad, medan berre 2 prosent oppgir offentleg arrangement som anteken smittestad. Smittestad er ukjent for 29 prosent.

Det var fire koronarelaterte dødsfall førre veke. Alle dødsfalla skjedde på sjukeheimar.

