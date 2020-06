Tina Bru vil lyse ut 136 nye oljeblokker

innenriks

Olje- og energidepartementet har no sendt eit forslag ut på høyring der det blir lagt opp til å lyse ut ni område i 25. konsesjonsrunde.

Desse områda omfattar areal i totalt 136 blokker, og 11 ligg i Norskehavet og 125 i Barentshavet.

«Det er i disse områdene det er størst sannsynlighet for å gjøre nye, store funn. Utforskning i disse områdene er derfor avgjørende for å opprettholde produksjons- og aktivitetsnivået på norsk sokkel over tid», skriv Olje- og energidepartementet i høyringsbrevet sitt.

Konsesjonsrunden har vore utsett i vente på ny forvaltningsplan for Barentshavet, der regjeringa òg kom med ein ny definisjon av den såkalla iskanten, som set grensa for kor langt nord det skal vere tillate å bore etter olje og gass.

Forvaltningsplanen og den nye iskanten vart vedteken i Stortinget tidlegare i juni.

SV kjempa for ein strengare definisjon av iskanten. SVs Lars Haltbrekken meiner påfallande mange av blokkene i 25. konsesjonsrunde ligg nord for den grensa SV foreslo.

– Klimakrisa gjer at vi må la mykje av den allereie oppdaga olja og gassen bli liggjande. Då er det galskap å setje i gang ny oljeverksemd i dei havområda som er vårt felles matfat, seier han.

(©NPK)