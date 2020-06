Barth Eide vil ha full pakke på CO2-reinsing

innenriks

Då tidlegare statsminister Jens Stoltenberg (Ap) til slutt bestemde seg for å skrinleggje planane for CO2-reinsing på Mongstad, var grunngivinga at kostnadsanslaget hadde vakse til svimlande 25 milliardar kroner.

I ettertid har eit nytt prosjekt vakse fram, der planen er å fange CO2 frå to industrianlegg: Norcems sementfabrikk i Brevik og Fortums avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud. Men òg der har kostnadsanslaga vore veksande, og tysdag viste ei ekstern kvalitetssikring at kostnaden for å realisere begge dei to anlegga kan bli nettopp 25 milliardar kroner over ein periode på ti år.

Arbeidarpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide er likevel ikkje skremd.

Han meiner situasjonen er ein annan i dag, og at dei nye prosjekta må sjåast i ein større samanheng, der Noreg tek ei leiarrolle globalt på fangst og lagring av CO2, såkalla CCS. Fangstanlegga vil bidra til å utvikle ein teknologi som verda sårt treng, meiner han.

– Verda ser til Noreg no, seier Eide.

– Nokre gonger må vi tore å vise veg.

Eide understrekar at han sjølvsagt vil sjå grundig på rapportane som kom torsdag, men er tydeleg på at Aps utgangspunkt er at dei to fangstanlegga skal realiserast.

(©NPK)