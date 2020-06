Dørum støttar Breivik: Nei til framtidig regjeringssamarbeid med Frp

innenriks

I ein tale laurdag til Venstres landsstyre sa Breivik at partiet må gripe det «vidåpne rommet i sentrum av norsk politikk», og tore å seie nei til Frp for å ta dette rommet og utnytte potensialet – «bli et 10-prosentsparti».

Som Venstre-leiar var Odd Einar Dørum òg mot regjeringssamarbeid med Frp, men støtta valet som vart teke då. I eit intervju med Dagbladet seier Dørum no at han er samd med Breivik, sjølv om han understrekar at den nye partileiinga må representere heile partiet.

– Hovudpoenget til Breivik var at vi i vår har sett at det ikkje lenger er ei toblokksdeling i norsk politikk. Det opnar eit rom i midten for eit parti som vil søkje løysingane til den gylne mellomveg.

– Då vil det vere oppsiktsvekkjande om vi ikkje skal bruke det rommet. Eg støttar heilskapen i det resonnementet, seier Dørum til Dagbladet.

Dørum sit i landsstyret til Venstre.

Medan han og Breivik meiner at Venstre ikkje bør gå i regjering med Frp igjen, er Sveinung Rotevatn open for nytt samarbeid

Andre aktuelle namn for leiinga har ikkje svart kvar dei står enno, som Abid Raja, Guri Melby og Ola Elvestuen, medan Iselin Nybø seier til Dagbladet at ho ikkje har konkludert like tydeleg som Terje Breivik.

