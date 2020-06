Frå 15. juli opnar regjeringa for reiser til EU-/EØS-land som oppfyller krava til smittekontroll

innenriks

– Dersom det oppstår ny smittespreiing og eit land ikkje lenger oppfyller kriteria, vil innreisekarantene kunne gjeninnførast, seier helseminister Bent Høie.

Kriteria for å fjerne reiserestriksjonane omfattar mellom anna smitte i forhold til folketal og kor stor del som testar positivt, påpeikar han.

– Sånn som det ser ut akkurat no, ville til dømes Tyskland vore grønt, Portugal raudt, medan Spania er det vi kan kalle for grått fordi vi no ikkje har gode nok data for å vurdere det ut frå kriteria, seier Høie.

Kva som blir dei nøyaktige tilrådingane får ein vite 10. juli, understrekar helseministeren.