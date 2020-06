Gotland ikkje lenger korona-godkjent for nordmenn

innenriks

Det vart klart då regjeringa heldt pressekonferanse om koronasituasjonen torsdag ettermiddag – og samtidig varsla ytterlegare oppmjuking i reiseråda. Men altså ikkje for Sverige.

Statsminister Erna Solberg (H) påpeika at avgjerda om å opne for reiser til Gotland bygde på objektive kriterium som Folkehelseinstituttet har laga for kva regionar i Norden ein kan reise til utan at ein må i karantene.

– I praksis betyr det at nordmenn har kunna reise fritt til Gotland i Sverige og alle andre land i Norden dei siste to vekene. FHI kjem i dag med ei oppdatert vurdering som viser at smittesituasjonen på Gotland ikkje lenger oppfyller kriteria. Det betyr at alle reiser i Sverige medfører karantene ved retur til Noreg, sa Solberg på pressekonferansen.