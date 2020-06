Grønt lys for Europa-ferie – men berre til land med låg smitte

innenriks

– Sånn som det ser ut akkurat no, ville til dømes Tyskland vore grønt, Portugal raudt, medan Spania er det vi kan kalle for grått fordi vi no ikkje har gode nok data for å vurdere det ut frå kriteria, sa helseminister Bent Høie (H) då han og regjeringa presenterte dei nye reiseråda onsdag.

Folkehelseinstituttet (FHI) har fått i oppgåve å lage eit kart over kva land som oppfyller eit sett med objektive krav til smittesituasjonen. Dei landa som får grønt lys blir godkjende feriedestinasjonar for nordmenn, og samtidig får turistar frå desse landa sleppe inn i Noreg utan karantene frå 15. juli.

Kan endrast

Kartet for Schengen- og EØS-området vil vere klart 10. juli og skal deretter oppdaterast kvar 14. dag i takt med smitteutviklinga.

– Ein kan altså risikere at ein bookar ferie på eit tidspunkt der eit land har lågt smittetrykk, nokre veker seinare kan landet ha fått ein forhøgd smitterisiko og ikkje lenger oppfylle kriteria. Då må ein i karantene når ein kjem heim. Ein kan òg risikere lokale restriksjonar. Mellom anna har Tyskland no stengt to område ned på grunn av smitteutbrot, det same har ein region i Spania gjort, seier statsminister Erna Solberg (H).

Ho understrekar tydeleg at det er stor uvisse rundt situasjonen.

– Dette er ikkje berre opp til norske styresmakter å bestemme. Det er faktisk situasjonen rundt smitte som er avgjerande. Så det å reise utanlands inneber ei betydeleg uføreseielegheit, understrekar Solberg.

Gotland mistar godkjent-stempel

Viss du vil ha føreseielegheit må du planleggje å feriere i Noreg, ifølgje statsministeren. Med seg på pressekonferansen hadde ho eit ferskt døme på at reiseråda kan endrast fort. Ho kunne fortelje at nordmenn ikkje lenger kan reise til Gotland i Sverige, slik ein har kunna gjort dei to siste vekene.

– FHI kjem i dag med ei oppdatert vurdering som viser at smittesituasjonen på Gotland ikkje lenger oppfyller kriteria. Det betyr at alle reiser i Sverige medfører karantene ved retur til Noreg, sa Solberg på pressekonferansen.

Ein kan framleis reise til alle andre delar av Norden utan karantene ved heimkomst.

Fakta om dei oppdaterte reisereglane:

* Frå 15. juli kan nordmenn reise til Europa og komme heim igjen utan å gå i karantene – føresett at landa oppfyller dei norske smittevern-kriteria.

* Regjeringa hevar òg innreiserestriksjonane frå 15. juli for innbyggjarar i EØS- og Schengen-området.

* Innan 15. juli skal Folkehelseinstituttet utarbeide ei liste over land som framleis vil vere ramma av reiserestriksjonar.

* Frå 14. mars har Utanriksdepartementet rådd mot reiser som ikkje er strengt nødvendige til alle land.

Fakta om koronakriterium ved utanlandsreiser:

Dette er dei såkalla objektive kriteria for vurdering av kva land ein kan reise til utan å måtte i karantene ved heimkomst.

* Smittetilfelle må vere under 20 per 100.000 innbyggjarar dei siste 14 dagane.

* Innleggingar på intensivavdeling må vere under 0,5 per 100.000 innbyggjarar dei siste 14 dagane.

* Talet på positive koronatestar må vere under 5 prosent (av gjennomførte testar) dei siste 14 dagane.

* Alle med mistenkt covid-19 uavhengig av alvorsgrad blir oppmoda til å bli testa.

* Land må ha etablert eit system for smittesporing rundt alle stadfesta tilfelle.

* Det må vere tilgjengeleg informasjonsmateriale for alle som reiser.

(Kjelde: FHI)

(©NPK)