Moxnes åtvarar Støre: Må førebu seg på at Raudt får avgjerande makt

– Målet vårt er eit rekordval i 2021. Fleire Raudt-representantar på Stortinget vil gjere at høgresida mistar fleirtalet, og er garantien mot at forskjellane aukar, at miljøpolitikken blir laga for dei som tener best og bur i byane, og at velferd og naturressursar er til sals, uansett kven som styrer, sa Raudt-leiar og den førebels einaste stortingsrepresentanten til partiet, Bjørnar Moxnes, under sommarpressekonferansen sin torsdag formiddag.

Den lange valkampen startar 13. september – eitt år før valdagen. Moxnes og nestleiar Marie Sneve la for dagen eit scenario der Raudt eit år seinare er stort nok til å sikre seg den ettertrakta vippeposisjonen i stortingssalen.

– Kjem ikkje utanom

Lykkast Raudt med den politiske valkampoppskrifta si – der arbeid, profittfri velferd og rettferdig miljøpolitikk er dei viktigaste ingrediensane – er Arbeidarpartiet, Senterpartiet og dei andre på raudgrøn side nøydde til å ta Raudt inn i varmen når politikk skal utformast.

– Støre bør førebu seg på dette med ein gong: han kjem ikkje utanom Raudt viss han vil ha eit handlekraftig fleirtal på Stortinget, sa han med adresse til Ap-leiar Jonas Gahr Støre.

– Då Støre vart spurd kva han gjer viss han treng støtte frå Raudt for å danne regjering, slik målingane tyder på no, sa han at då må Raudt velje om vi vil støtte ei raudgrøn mindretalsregjering eller framleis høgrestyre. Raudt er heilt krystallklare på at vi vil kaste høgreregjeringa. Så spørsmålet Ap må svare på, er om dei vil ha ein reelt ny politikk eller ikkje, sa Moxnes.

Vil ha offentleg arbeidsformidling

Moxnes varslar samtidig at opposisjonen må ta grep om oppfølginga av dei som er ramma av koronakrisa, blant dei «fleire hundre tusen heilt eller delvis arbeidsledige». Han åtvarar mot ein «forskjellseksplosjon» viss arbeidsløysa får bite seg fast – men skal ha seg fråbeden at politikarane overlèt til bemanningsbyråa å skaffe til vegar jobbar til dei.

– Når bemanningsbyråa kjem inn, så forsvinn fagorganisering, heiltid og trygge jobbar ut. Det arbeidarrørsla har bygd opp, blir broten ned – med velsigning frå regjeringa, sa Moxnes

Han vil ha offentleg arbeidsformidling.

– Staten må, saman med partane i arbeidslivet, sørgje for å få arbeidsledige i jobb igjen. Dette gir tre i eitt: vi får ned arbeidsløysa, stansar raseringa i bemanningsbransjen av det organiserte arbeidslivet og kjempar mot Forskjells-Noreg, sa han.

Falsk Ap-flagg

Moxnes etterlyste òg avklaringar frå dei moglege samarbeidspartnarane sine om kva rolle kommersielle aktørar skal ha i velferdssamfunnet.

– Både Ap og Sp stemde nei til Raudts konkrete forslag om å få bort velferdsprofitten i barnehagesektoren. Inntil vidare støttar Ap regelverket som gjer velferdsprofitten mogleg. Så her seglar dei under falskt flagg, sa han.

Regjeringsskifte er dessutan «heilt avgjerande for miljøet», fastslo nestleiar Sneve, som framheva fleire klimapolitiske grep:

* Avgift på flyreiser mellom dei store byane i Sør-Noreg og ut av landet. Null på første tur, og aukande jo oftare du flyg per år. Dobbel avgift for business class.

* Avgift på dyre elbilar.

* Sikre at omstilling frå olje ikkje blir omstilling til arbeidsløyse.

* Stans i all vindkraftutbygging på land til nytt konsesjonssystem er på plass.

