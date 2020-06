Nordkapplatået blir verande gratis for besøkande

innenriks

Hotellkjeda meiner kommunen er næringsfiendtleg, og at den hindrar vidare satsing på Nordkapplatået, skriv NRK.

– Desse pengane skulle gått til tryggleik, vakthald, søppelplukking, toalett og reinhald, seier porteføljedirektør i Scandic Svein Arild Steen-Mevold.

Han rasar over saksbehandlinga til kommunen.

– Kommunedirektøren søkte juridisk bistand frå advokat. Konklusjonen var at vi burde få løyve, men dei vart ikkje høyrde. Vi fekk ikkje komme til orde under møtet i kommunestyret, seier Steen-Mevold.

Han seier dei ikkje vil gi opp kampen og vil gå til retten om nødvendig.

Ordførar Jan Olsen (SV) i Nordkapp kommune avviser kritikken. Til NRK seier han at hotellkjeda ikkje oppfyller krava som skal til for å få løyve til å drifte parkeringsplassen på Nordkapplatået.

Scandic, som forvaltar utkikkspunktet som kvart år tiltrekkjer seg mellom 250.000 og 300.000 gjester, har inntil desember kunna ta 285 kroner i betaling frå alle som ville ut på utkikkspunktet.

Då bestemde Fylkesmannen at Scandic ikkje kan ta betalt for å sleppe turistane inn på Nordkapplatået. Grunnlaget til hotellkjeda for å ta betalt har vore eit løyve dei har fått frå kommunestyret.

Nordkapplatået blir omtalt som det nordlegaste punktet i Europa.

