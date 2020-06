Politiet undersøkjer to dødsfall i Ålesund, fryktar farleg narkotisk stoff er i omløp

innenriks

I ei pressemelding torsdag opplyser Møre og Romsdal politidistrikt at dei kjenner til rykte om at det er særleg farleg stoff i omløp i Ålesund-området.

GHB er blant dei omtalte stoffa, og politiet opplyser at stoffet er blant beslaga dei har gjort av ulike typar narkotika den siste tida.

GHB er eit stoff som rammar åndedrettet, og som kan føre til respirasjonssvikt.

Politiet opplyser at dei har oppretta to undersøkingssaker i samband med dødsfall i Ålesund den siste veka.

Det er for tidleg å seie noko om dødsårsaka knytt til dei to dødsfalla, men politiet har fått informasjon om at ein av dei avdøde kan ha innteke GHB før vedkommande døydde.

«Vi venter fortsatt på resultatene av de rettsmedisinske undersøkelsene, noe som kan ta tid» skriv politiet i meldinga.

