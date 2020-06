Regjeringa vil leggje innanskjers yrkesdykking inn under arbeidsmiljølova

innenriks

I dag er det Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet som fører tilsyn med yrkesdykkarane.

Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet har tidlegare foreslått nye reglar som mellom anna inneber at Sjøfartsdirektoratet får ei tilsynsrolle. Dette forslaget har det vore strid om, både politisk og blant dykkarane sjølv. No høyrer regjeringa på protestane.

– Dykking er eit yrke med stor risiko for ulykker. Regjeringa er oppteken av at dykkarane skal vere verna av eit godt tryggingsregelverk, og at det blir ført effektivt tilsyn med at reglane blir følgde, seier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Det finst per i dag ikkje eit offisielt register over dykkarar med godkjent sertifikat, men Arbeidstilsynet har anslått at det minst dreier seg om rundt 1.250 dykkarar, og dei fleste driv som redningsdykkarar, som dykkarar innan akvakultur og kamskjellsanking, og dessutan som anleggsdykkarar.

I tillegg kjem vitskaplege dykkarar, instruktørar innan fritidsdykking og guidar, og dessutan undervassfotografar.

