Russisk båt grunnstøytte i Troms

Hovudredningssentralen Nord-Noreg (HRS) fekk ved 6-tida melding om at ein russisk båt hadde grunnstøytt på søraustsida av Arnøya, skriv Nordlys.

Ein båt i området som avisa har vore i kontakt med, seier at den russiske trålaren ser ut til å ha køyrt rett på land. Båten står støtt, ingen er skadde, og mannskapet blir verande om bord på båten.

HRS veit ikkje kvifor båten gjekk på grunn.

Ifølgje NRK kom ei redningsskøyte til området ved 9-tida. Først når det blir flo kan ein ta trålaren på slep. Det skjer truleg rundt klokka 17 .

– Det er ein sjanse for å få han av då. Men om ein lykkast med det, og vurderer at det er mogleg å trekkje han av, det må vi sjå på. Etterkvart som det nærmar seg høgvatn, får vi sjå om båten har stor vassinntrenging. Då er det fare for at båten kan søkke ned når ein sleper han av, seier skipper på redningsskøyta Skomvær III, Odd Arne Hermansen.

