innenriks

Dei nye tala kjem fram i sluttrapporten frå ei ekstern kvalitetssikring gjennomført av dei to konsulentselskapa Atkins og Oslo Economics.

Konsulentselskapa konkluderer med at det kan vere best å berre fange CO2 frå eitt av dei to anlegga som har vore oppe til vurdering.

Kvalitetssikrarane meiner då at Norcems sementfabrikk i Brevik i Porsgrunn kjem best ut og bør prioriterast framfor Fortums avfallsforbrenningsanlegg i Oslo.