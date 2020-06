Tidlegare Equinor-sjef Helge Lund tek sjølvkritikk: – Vi kunne gjort tiltak tidlegare

innenriks

– Eg meiner vi generelt sett har ein god kultur og kontroll på verksemda, også i USA. Men det var eitt område der vi hadde dårleg intern kontroll på verksemda som har vist seg å vekse, og eg ergrar meg no i ettertid at vi ikkje såg det tidlegare. Då kunne vi gjort tiltak tidlegare, og då kunne vi ha unngått noko av det vi opplever i dag, seier Helge Lund til NRK.

Han var konsernsjef for det som då heitte Statoil, no Equinor, frå 2004 til 2014. I dag er han styreleiar i olje- og gasselskapet BP.

Dagens Næringsliv har den siste tida skrive om omfattande ukultur og sløsing i samband med Equinors satsing i USA, der selskapet har tapt over 200 milliardar kroner.

– Vi skulle vore tettare på

Lund har ikkje uttalt seg om dei store tapa til no, men stiller torsdag opp i intervju med NRK og Dagens Næringsliv. Han har òg publisert eit lesarinnlegg på nettstadene i begge media.

I lesarinnlegget skriv Lund at alt som skjedde i selskapet då han var leiar, er hans ansvar:

«Det har ikke vært hyggelig å lese om manglende internkontroll i deler av USA-virksomheten. Vi som hadde ansvar på den tiden, skulle vært «tettere på», og eg skulle vore hardare i klypa. Men dette er ikkje årsaka til nedskrivninger og verdifall.»

Vart større enn dei trudde

I intervjuet med DN viser Lund til at utanlandssatsinga kom som følgje av at oljeindustrien sleit med ressurstilgangen. Det, kombinert med ny teknologi, gjorde at dei definerte skiferolje og -gass i USA som eit nytt vekstområde.

– I ettertid hadde vi rett i at dette vart eit veldig betydeleg vekstområde, men noko av problematikken som kom til syne i 2014, var at veksten vart mykje, mykje større enn nokon av oss hadde trudd på, slik at det tippa balansen i olje- og gassmarknadene. Då fall prisane, seier Lund.

