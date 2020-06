To menn arresterte i sprengstoffaksjon på Askøy

innenriks

Politiet har torsdag ein aksjon på to adresser på Askøy utanfor Bergen etter funn av eksplosiv natt til torsdag, skriv Bergensavisen. Funnet vart gjort etter tips frå publikum.

– Det er to personar som er arresterte. Dei er kjenningar av politiet og er sikta etter paragraf 188 i straffelova for uforsiktig oppbevaring av sprengstoff, seier politiadvokat Thomas Arntsen.

Dei to arresterte er menn i 40- og 50-åra.

Ifølgje politiadvokaten er det ingen ting som tilseier at dei to skulle ha tilgang på slikt sprengstoff. Det er heller ikkje er noko som tyder på at dei hadde konkrete planar om å nytte seg av eksplosiva.

Bombegruppa har vorte flogen med helikopter frå Oslo til Askøy, og jobbar no på staden.

Personar i nærleiken er evakuert, og det skal ikkje vere fare noko, ifølgje Arntsen.

(©NPK)