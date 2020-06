Alvorleg covid-19-sjuk pasient betre etter behandling med plasma

innenriks

Dette er den første skildringa i Noreg av ein pasient som fekk behandling med såkalla rekonvalesensplasma ved Haugesund sjukehus, skriv Tidsskriftet.

Denne behandlingsmetoden inneber å tilføre ein sjuk pasient blodplasma frå blodgivarar som allereie har gjennomgått sjukdom og som har danna antistoff mot sjukdommen.

Mannen i 70-åra blir karakterisert som tidlegare særs sprek, men som fekk eit alvorleg forløp av covid-19. Etter åtte dagars sjukdom med høg feber vart han innlagd ved Haugesund sjukehus. Alvorleg respirasjonssvikt førte til at mannen raskt vart intubert og tilkopla respirator. Den respiratoriske situasjonen forverra seg etter kvart, mannen utvikla akutt lungesviktsyndrom, skriv Tidsskriftet.

Etter lang tids intensivbehandling var det uviss om mannen ville overleve, og behandling med rekonvalesensplasma vart derfor diskutert med blodbanken. Samtidig hadde det komme ei oppmoding frå helsestyresmaktene i EU om å bruke rekonvalesensplasma. Det vart deretter skaffa plasma frå to blodgivarar, og pasienten fekk blodoverføring på dag 31.

Ifølgje Tidsskriftet hadde begge dei to blodgivarane gjennomgått covid-19-infeksjon, og den eine hadde i tillegg fått påvist såkalla IgG-antistoff mot viruset SARS-CoV-2 i høgt nivå. Det neste døgnet med blodplasmabehandling vart feberen borte hos mannen, og naseprøve som vart teken på dag 32, var negativ. Det same var to etterfølgjande lungeprøver.

– Behandling med rekonvalesensplasma ved covid-19 var allereie prøvd i fleire land, og vi fann det derfor etisk rett å gjennomføre behandlinga i samråd med familien til pasienten. På dette tidspunktet var ikkje validerte analysar for nøytraliserande antistoff mot SARS-CoV-2 tilgjengeleg i Noreg. I litteraturen og i nyleg iverksette protokollar var ingen veldefinert plasmadose angitt, seier Michael Hahn, spesialist i anestesiologi og overlege ved Klinikk for akuttmedisin ved Haugesund sjukehus.

